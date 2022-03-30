Таллин, , 14:04 — REGNUM Комплекс здания бывшего дома попечения «Сымера» на острове Сааремаа (западная Эстония) может стать крупнейшим центром размещения беженцев с Украины в этой стране. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV со ссылкой на решение правительства.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Государство намерено поэтапно разместить на острове более 500 граждан Украины. Бывший дом попечения последние месяцы пустовал, был выставлен на продажу, но желающих его приобрести не находилось. Теперь ему найдено новое применение.

На первом этапе введут в эксплуатацию одно здание, а затем по мере необходимости будут ремонтировать и отделывать остальные, чтобы приспособить их для проживания беженцев.

«Сделана полная уборка, отремонтированы ванные комнаты, туалеты и краны, но больше мы сейчас сделать не успеем. Твердую информацию о намерении разместить здесь беженцев с Украины мы получили пару дней назад», — сказала член правления AS Hoolekandeteenused Пирет Лемсалу.

По ее словам, первые беженцы прибудут в Сымера вечером 30 марта 2022 года.

«Сначала мы разместим в Сымера 70 человек, условия на месте там не самые лучшие. Максимальное число пока до конца не ясно. По оценкам, это могло бы быть около 600 человек», — сообщил руководитель группы социальной защиты объединенного штаба чрезвычайной ситуации Яко Салла.

На острове Сааремаа проживает порядка 30 000 человек. 98% населения составляют эстонцы. На материк попасть с острова можно только паромом.