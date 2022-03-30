Варшава, 30 марта 2022, 14:03 — REGNUM В Польше стоимость хлеба к концу 2022 года может вырасти в четыре раза, считает глава оппозиционной партии «Гражданская платформа», бывший премьер-министр республики Дональд Туск.
По его словам, чтобы избежать подобного развития событий, правительство Польши должно организовать поддержку польских производителей сельскохозяйственной продукции.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз обложить налогом российские углеводороды.
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