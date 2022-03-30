Париж, 30 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен подвергла критике экологические ассоциации, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Фермеры существуют для того, чтобы производить и кормить, а не поддерживать в хорошем состоянии. Это идеология, которая хочет, чтобы фермеры стали ландшафтными дизайнерами. Я не хочу этого, кормить французов и экспортировать», — заявила Марин Ле Пен перед фермерами.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франциипрокомментировал работу французских компаний, присутствующих в России.