Чита, , 14:02 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 30 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 165524 (+181 за минувшие сутки). Вместе с тем 155331 пациент (+850 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.

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Общее число жертв составляет уже 2625 человек (+4 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 294 забайкальца скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 73 находятся в тяжёлом состоянии (-1 за сутки), 13 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-2 за сутки).

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