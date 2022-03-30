Грозный, 30 марта, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации организовало пресс-тур «Za правду» в республики Донбасса. В рамках акции около100 представителей СМИ из Чечни и других регионов России, политологи, эксперты выехали в Донецкую и Луганскую народные республики в целях знакомства с ситуацией и информирования о ней широких масс общественности.

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Как сообщили в миннаце, во время поездки журналисты побывают в населенных пунктах, разрушенных бандеровцами, встретятся с жителями ДНР и ЛНР, восемь лет подвергавшимися геноциду со стороны нацистов.

«Журналисты смогут лично пообщаться с жителями освобождённых от нацистов городов и наглядно показать и рассказать о результатах геноцида, которому подвергалось местное население последние восемь лет. Пресс-тур организован с целью показать, в каких условиях приходилось жить мирным людям в последние годы. Совместно мы покажем истинную картину тех печальных событий, которые по вине неонацистов происходили в освобождённых российской армией городах», — говорится в сообщении миннаца Чечни.

Возглавляет делегацию журналистов глава миннаца Ахмед Дудаев, среди участников пресс-тура министр ЧР по делам молодёжи Иса Ибрагимов и другие официальные лица. В ведомстве отметили, что поездка представителей СМИ «Za правду» организована при поддержке информационно-политического журнала «Персона Страны».