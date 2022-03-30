Москва, , 14:01 — REGNUM Предложение о введении сокращенной рабочей недели является вынужденной мерой и её никак нельзя отождествлять с предыдущей дискуссией по переходу на четырехдневную рабочую неделю, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

«Если раньше связывали процесс перехода с цифровизацией труда, повышением эффективности, то сейчас структура и объемы высвобождения связаны с распадом логистических цепочек, уходом зарубежных компаний, введением масштабных санкций.

Сейчас закрываются и переходят на частичное функционирование огромные торговые сети, машиностроительные предприятия (АвтоВАЗ, например), аэропортов (в «Шереметьево», например, около 40% сотрудников в простое).

В вынужденные отпуска отправляются квалифицированные сотрудники, как правило, поэтому предлагается введение сокращенной недели, чтобы сохранить кадровый потенциал, удержать сотрудников от увольнений и поиска работы.

Этот правильный шаг шаг потому, что процесс поиска сотрудников — дорогая статья затрат любой организации. Это шаг нужен для минимизации затрат на обучение, адаптацию сотрудников и другие статьи, связанные с кадровой безопасностью организации.

Мы уже являемся свидетелями возврата на российский рынок тех организаций, которые продемонстрировали свой уход. Придут и новые компании, которые активно станут создавать рабочие места.

В любом случае — трудности решаемые и временные, поэтому сокращенный рабочий день — этот тот буфер, та мера, которая поможет чуть позже быстрее восстановить рабочий ритм и эффективность работы.

Важной составляющей является сохранение заработной платы, уровня социальной защищённости работающих. Государством выделены огромные средства на эти цели в рамках субсидируемой занятости», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, возможно, имеет смысл ввести сокращенную продолжительность рабочей недели для сохранения занятости работающих граждан России, заявил замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Читайте также: В России для сохранения занятости предложили сократить рабочую неделю