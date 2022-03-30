Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM Жителям Санкт-Петербурга могут разрешить посещать заседания Законодательного собрания и вживую наблюдать за ходом его работы. Об этом 30 марта сообщил журналистам председатель Заксобрания Александр Бельский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«С чего начали, это с того, что убрали ограничения для входа СМИ, — заявил Бельский. — Мы планируем уже в достаточно ближайшее время, если позволит обстановка, чтобы в парламенте Санкт-Петербурга появились жители нашего города, которые могли бы посмотреть, как работает парламент».

Законодательное собрание Петербурга планирует расширять работу в рамках политики открытости. Ранее депутаты уже перешли на открытое поимённое голосование, а также на публикацию стенограмм заседания на сайте парламента.

В настоящее время увидеть пленарные заседания Заксобрания можно в прямом эфире на сайте парламента.

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