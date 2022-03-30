Сингапур, 30 марта, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон, находящийся с визитом в Сингапуре, встретился 30 марта со старшим государственным министром иностранных дел Сим Энн и заместителем министра иностранных дел Стэнли Ло. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Сингапур

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества, а также договорились о сотрудничестве в рамках Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП).

Представители двух стран также договорились ускорить внутренние процедуры по ратификации соглашения о цифровом партнерстве, заключенного в декабре 2021 года.

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Чхве Чжон Гон призвал правительство Сингапура оказать поддержку южнокорейским компаниям, желающих принять участие в инфраструктурных проектах, а также предложил искать пути для укрепления сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, включая здравоохранение и изменение климата.