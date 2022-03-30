Красноярск, 30 марта, 2022, 13:59 — ИА Регнум. К всероссийской акции в поддержку вооружённых сил РФ «Письмо солдату» присоединился Красноярский край. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 марта в региональном министерстве образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

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Всероссийская акция «Письмо солдату» проходит с 1 марта по 15 апреля. Школьники, студенты техникумов, колледжей и все желающие пишут письма со словами поддержки участникам специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Студенты-первокурсники Красноярского строительного техникума встретились с депутатом Госдумы от региона Юрием Швыткиным («Единая Россия»). Парламентарий рассказал им о ситуации в России, целях спецоперации, о мужестве и героизме российских солдат. После беседы студенты написали письма военным.

«Я написала письмо нашим ребятам, которые сейчас выполняют свой долг перед Родиной. Очень надеюсь, что моё письмо поможет кому-нибудь из них улыбнуться и вспомнить о доме. Мы всех ждем обратно и очень гордимся мужеством и стойкостью русских военных», — отметила студентка Василина Полевникова.

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