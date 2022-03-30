Новосибирск, 30 марта, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области за год выросло число миллионеров и миллиардеров. Это следует из данных по итогам декларационной кампании 2021 года по доходам, полученным в 2020 году.

Цитата: х/ф «Гигант», реж. Джордж Стивенс, 1956 год, США Миллионер

По данным регионального управления ФНС, доход от 10 до 100 миллионов рублей в 2020 году задекларировали 3186 человек. Рост по сравнению с 2019 годом — 22%.

Доход от 100 млн до 1 млрд рублей заявили 384 человека — рост на 26%.

Более 1 млрд рублей задекларировал 31 человек. Рост — 11% (в 2019 году — 28 человек).