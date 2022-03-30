Донецк, , 13:58 — REGNUM Украинские боевики подвергли Горловку и Донецк обстрелу из артиллерийских орудий калибра 122 мм. Об этом 30 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Уточняется, что в 12:40 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел Горловки, в ходе которого ВСУ выпустили по городу четыре снаряда калибра 122 мм.

Также указывается, что в 12:45 киевские боевики обстреляли Донецк, выпусти по нем шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Генпрокуратуры ДНР Инна Семенова рассказала, что в результате обстрела киевскими боевиками Луганска ракетой тактического комплекса «Точка-У» погиб один военнослужащий Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР).