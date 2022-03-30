Рига, 30 марта, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Одно из крупнейших промышленных предприятий Латвии, Даугавпилсский локомотиворемонтный завод (ДЛРЗ), массово увольняет работников и стоит на пороге закрытия. Об этом сообщило латвийское бизнес-издание bb.lv.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Как отмечают журналисты, «успешно преодолев лихолетье 90-х, потрясения 2014−2015 годов, бедствия эпохи коронавирусной пандемии, завод оказался перед лицом новой беды, связанной на этот раз с событиями на Украине».

В 2021 году были установлены тесные рабочие связи с Украиной, подписаны контракты, а теперь это стало источником фатальной проблемы: украинцы не перечисляют на счета ДЛРЗ полагающиеся предприятию деньги за сделанную им работу.

Как следствие, предприятие массово сокращает работников и обратилось за помощью к государству.

«Первая волна увольнений уже пошла — рассчитывают и работников цехов, и сотрудников администрации. Пока что еще руководство надеется спасти предприятие — и сокращают, наверное, тех, кого в нынешних условиях считают менее полезными. Каждый опасается, что может в таких списках оказаться», — сообщил на условиях анонимности работник предприятия.

По словам журналистов, на самом заводе обстановка царит крайне нервозная.

«Настроение в коллективе, конечно, сейчас ужасное, многим с заводом придется распрощаться. А заново трудоустроиться в Даугавпилсе сейчас нелегко. Может быть, государство изыщет какие-то возможности для поддержки? Потому что закрытие ДЛРЗ станет для Даугавпилса настоящей катастрофой», — заключил сотрудник предприятия.