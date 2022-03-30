Тюмень, 30 марта, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей спринтерской гонки на чемпионате России. Об этом 30 марта сообщает ИА REGNUM.

Miceman Биатлон

Сливко, представляющая Тюменскую область, прошла дистанцию в 7,5 км за 22 минуты 33,1 секунды, допустив один промахом на огневых рубежах.

Второй стала Елизавета Каплина, представляющая Ханты-Мансийский автономный округ. Она не допустила промахов и финишировала на 8,7 секунды позже.

Замкнула тройку Анастасия Гореева из Московской области, пробежавшая два штрафных круга и отставшая на 13,6 секунды.

Напомним, чемпионат России проходит в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.

Читайте также: Биатлонист Серохвостов выиграл спринт на чемпионате России