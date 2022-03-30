Уфа, 30 марта, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Экспорт продукции аграрно-промышленного комплекса из Башкирии в 2021 году составил 328,8 млн долларов США в текущих ценах. Такие данные Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России приводит 30 марта пресс-служба республиканского правительства.

ru.torange.biz Подсолнечное масло

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Сообщается, что сельхозпроизводители региона перевыполнили плановый индикатор, который составлял 167 млн долларов США. При этом в ценах 2020 года, показатели скромнее, но тоже перекрывают плановое значение: 184,6 млн долларов.

«Если три года назад республика в основном поставляла за рубеж сырьё, к примеру, зерновые культуры, то в 2021 году акцент сместился на продукцию с высокой добавленной стоимостью», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

Чиновник пояснил, что увеличение агроэкспорта обусловлено значительным увеличением отгрузок продукции перерабатывающей промышленности и масложировой отрасли, а также зерновых, мясной и молочной продукции.

«Сегодня мы должны увеличить производство сырья и продуктов питания, прежде всего, для потребностей республики. Однако экспорт развивать будем также обязательно. Например, того же растительного масла регион производит в семь раз больше, чем требуется населению. Естественно, это и некоторые другие направления останутся экспортоориентированными», — заявил Фазрахманов. По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргариты Болычевой, международная торговля республики с зарубежными странами развивается, несмотря на антироссийские санкции.

«Наибольший товарооборот у Башкирии — с дружественными России государствами: Китаем, Беларусью, Казахстаном. С 2016 года республика диверсифицирует рынки, активно развивает сотрудничество со странами СНГ», — приводит пресс-служба ее слова.

Сообщается, что основными экспортными продуктами Башкирии являются зернобобовые, масло подсолнечное, жмых, ячмень, сахар. При этом основными странами — импортерами являются Китай, Казахстан, Турция.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что представительства Башкирии работают в Казахстане, Турции, Белоруссии, в мае планируют открыть представительство республики в Узбекистане.