Ростов-на-Дону, , 13:59 — REGNUM Южный окружной военный суд оштрафовал жителя Ставрополя за публичное оправдание терроризма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 30 марта.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что преступление мужчина совершил дважды — в декабре 2017 года и феврале 2018 года. Находясь в Ставрополе, злоумышленник разместил на своей странице в социальных сети «текстовые материалы, содержащие высказывания о противоправных действиях, связанных с публичным оправданием терроризма».

Суд оштрафовал жителя Ставрополя на 500 тыс рублей и лишил его права администрировать сайты в течение двух лет. Однако на основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая срок задержания и содержания злоумышленника под стражей, подсудимый освобождён от уплаты штрафа, а также освобождён из-под стражи в зале суда.

Приговор в законную силу пока не вступил.