Каир, 30 марта 2022, 13:58 — REGNUM Лидер Переходного военного совета Судана Абдель-Фаттах аль-Бурхан совершил официальный визит в Египет. Об этом 30 марта сообщает суданское информационное агентство SUNA.
По данным журналистов, в Каире Бурхан встретился с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси. В ходе переговоров стороны затронули ряд вопросов, касающихся двусторонней повестки дня.
Отмечается, что в ходе переговоров обсуждалось строительство дамбы «Новая надежда» на реке Голубой Нил властями Эфиопии. Египет и Судан выступают против строительства дамбы, которая рискует оставить обе страны без воды.