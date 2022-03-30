Каир, 30 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Лидер Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан совершил официальный визит в Египет. Об этом 30 марта сообщает суданское информационное агентство SUNA.

ИА REGNUM Судан

По данным журналистов, в Каире Бурхан встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. В ходе переговоров стороны затронули ряд вопросов, касающихся двусторонней повестки дня.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждалось строительство дамбы «Новая надежда» на реке Голубой Нил властями Эфиопии. Египет и Судан выступают против строительства дамбы, в случае возведения которой обе страны рискуют остаться без воды.