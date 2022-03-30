Южноукраинск, Украина, 30 марта, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен встретиться на Южно-Украинской АЭС с представителями украинского правительства и персоналом. О своём прибытии на атомную станцию Гросси сообщил 30 марта в Twitter.

Вальдимар Южно-Украинская АЭС

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Гросси отметил, что находится на АЭС в Николаевской области, «чтобы начать техническую помощь МАГАТЭ для обеспечения безопасности ядерных объектов страны». Он добавил, что его присутствие здесь «жизненно важно» для оказания эффективной поддержки Украине в кризисный период.

Глава МАГАТЭ добавил, что присутствие агентство на Украине «поможет предотвратить опасность ядерной аварии».

На Украину Гросси прибыл 29 марта, чтобы запустить миссию по обеспечению безопасности украинских ядерных объектов на фоне российской военной спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов опроверг заявления о том, что действия РФ на Украине якобы создают ядерную угрозу.

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