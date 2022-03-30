Вашингтон, 30 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Американская группа Foo Fighters приостановила мировой тур. Об этом 30 марта пишет New York Post.

Официальный YouTube-канал группы Foo Fighters Солист Foo Fighters Дейв Грол в трейлере фильма «Студия 666»

Причиной приостановки тура члены коллектива объяснили «потерей их брата Тейлора Хокинса». «Мы сожалеем и разделяем разочарование, что мы не увидимся, как планировалось. Вместо этого давайте воспользуемся этим временем, чтобы погоревать, исцелиться, побыть рядом с нашими близкими и ценить всю музыку и воспоминания, которые мы создали вместе», — поделились участники Foo Fighters.

ИА REGNUM напоминает, что 26 марта 2022 года ряд западных СМИ сообщил о смерти барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинса. В организме музыканта экспертиза обнаружила различные вещества, в том числе антидепрессанты и наркотики.