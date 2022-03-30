Ханты-Мансийск, 30 марта 2022, 13:49 — REGNUM В Югре за сутки на 30 марта госпитализировали 32 больных с COVID-19, 448 человек выписано по выздоровлении. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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За минувшие сутки в Югре выявлен 145 новых случаев заражения коронавирусом, на 29 человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 30 марта является Нефтеюганск — 20.
С начала пандемии в Югре к 30 марта насчитывается 206 671 случай лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 201 036 пациентов, 2510 скончались (на одного пациента больше, чем днём ранее).
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