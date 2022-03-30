Ханты-Мансийск, , 13:49 — REGNUM В Югре за сутки на 30 марта госпитализировали 32 больных с COVID-19, 448 человек выписано по выздоровлении. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ковидный госпиталь Липецкаяобласть.рф

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

За минувшие сутки в Югре выявлен 145 новых случаев заражения коронавирусом, на 29 человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 30 марта является Нефтеюганск — 20.

С начала пандемии в Югре к 30 марта насчитывается 206 671 случай лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 201 036 пациентов, 2510 скончались (на одного пациента больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре за сутки госпитализировали 25 больных с COVID-19