30 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили приостановку членства Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в Международном союзе биатлонистов.

Тимур Кондратьев, , 17:22 — REGNUM Решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 30 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Биатлон Министерство обороны Российской Федерации

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"Спорт вне политики, говорили они», — пишет Валентин О.

Многие пользователи пришли к выводу, что международные спортивные организации бьются в истерике и пребывают в агонии, пытаясь хоть как-то нагадить России и её спортсменам.

«Из тараканьих бегов российскую сборную не забыли исключить? У Запада тотальная истерика. Не знают уже, что же предпринять против России», — считает Елена И.

Некоторые комментаторы отмечают, что Америка задала антироссийский тренд, который в первую очередь ударил по российским спортсменам.

«Мировой спорт уже давно целиком и полностью в политике, причём проамериканской», — отметил Семён О.

Часть людей полагает, что атака на российский спорт неслучайна, ведь наши спортсмены добиваются больших высот, превознося этим свою Родину.

«Фигуристку нашу пытались дискредитировать, биатлон наш ограничили. Ну, понятно же, российские спортсмены сильные, вот и убирают их из соревнований. Зависть — она такая», — написала Вероника П.

Финиш Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что история расставит всё по свои местам, и планы злопыхателей России рано или поздно потерпят крах, ведь окружающие страны видят, за кем стоит правда.

«Наши биатлонисты останутся в истории спорта. Это вы у нас не отнимите!» — указывает Ева А.

«Теперь весь цивилизованный мир будет иначе смотреть на западных партнёров. Они ведут себя просто аморально. Без чести, без достоинства. Скоро время почести кончится и наступит час расплаты!» — уверен Сергей Н.

Отдельные комментаторы отмечают, что России пора самой пересмотреть необходимость членства в каких-то там международных союзах.

«А на кой чёрт нам нужен такой спорт, в котором мальчики изображают девочек и все вокруг принимают допинг, за исключением одной лишь России? По-моему, нам самим пора было закрывать свою лавочку и уходить из этих позорных союзов», — считает Максим П.

Российские спортсмены на пьедестале. Сочи. 2014 Официальное интернет-представительство президента России

Нашлись и те, кто отмечает, что России пора перехватывать инициативу и создавать альтернативные площадки, на которых будут установлены свои собственные правила, а принимать участие в них можно будет только спортсменам из дружественных стран.

«Значит, и возвращаться туда ни к чему. Следует организовывать независимые от коллективного Запада спортивные площадки и звать туда дружественные нам страны. Тот бардак, который устроили нынешние «организаторы» Олимпиады, к примеру, полностью дискредитировали международные соревнования», — отмечает Соня Б.

«Да и пошли они на три буквы. Свои спортивные международные союзы должны создаваться в России и по престижу не должны уступать западным аналогам! Наши спортсмены молодцы, они ни в чём не виноваты. Честь им и хвала! А эти подонки пусть сами с собой на лыжах катаются», — поделился своим мнением Александр К.

Напомним, 29 марта на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU) была опубликована информация, согласно которой организация приостановила членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением данного решения в силу.