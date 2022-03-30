Белгород, , 13:58 — REGNUM «Документы» об эвакуации жителей Белгородской области не соответствуют действительности, заявили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

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В социальных сетях 30 марта распространялись фотографии «документа» о якобы готовящейся эвакуации жителей из-за спецоперации на Украине. Спасатели опровергли эти сообщения.

«Информация, изложенная в поддельных документах, является ложной и не соответствует действительности. Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует использовать только официальную информацию и призывает жителей региона соблюдать спокойствие и не поддаваться паническим настроениям», — подчеркнули в ведомстве.

С заявлением о фальшивом распоряжении выступила и мэрия Белгорода. Документ с орфографическими ошибками якобы подписанный главой города Юрием Галдуном, уже более полугода покинувшим эту должность, назвали подделкой.