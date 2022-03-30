Пекин, 30 марта 2022, 13:48 — REGNUM Страны Запада стремятся заменить Афганистан Украиной, заявил 30 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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«Те, кто пытались сделать Афганистан центром мировой политики, пытаются сейчас заменить Афганистан Украиной. И мы все понимаем, о чем здесь речь», — сказал Лавров в ходе встречи с коллегой из Пакистана Шахом Махмудом Куреши.
Встреча министров состоялась в Китае, там проходит заседание третьей конференции министров иностранных дел стран-соседей Афганистана.
Как сообщало ИА REGNUM, завтра визит Лаврова ждут в Индии.