Пекин, 30 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Страны Запада стремятся заменить Афганистан Украиной, заявил 30 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

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"Те, кто пытались сделать Афганистан центром мировой политики, пытаются сейчас заменить Афганистан Украиной. И мы все понимаем, о чем здесь речь», — сказал Лавров в ходе встречи с коллегой из Пакистана Шахом Махмудом Куреши.

Встреча министров состоялась в Китае, там проходит заседание третьей конференции министров иностранных дел стран-соседей Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, завтра визит Лаврова ждут в Индии.