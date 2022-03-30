Ростов-на-Дону, , 13:47 — REGNUM В Россию эвакуировали ещё 17 тыс. беженцев из Донбасса, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 30 марта.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 000 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что всего в Ростовскую область с 18 февраля эвакуировано более 360 тыс. мирных жителей, эвакуированных из республик Донбасса. Люди отправляются к родственникам и близким, остаются в пунктах временного размещения на Дону или уезжают в другие регионы России. Беженцам выплачивают по 10 тыс. рублей на человека в качестве единовременной помощи, помогают найти работу.

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