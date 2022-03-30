Алжир, 30 марта, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Национальная народная армия Алжира совместно с правоохранительными органами провела масштабную силовую операцию вблизи границы с Марокко. Об этом 30 марта сообщает Al-Bilad со ссылкой на заявление ведомства.

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По последним данным, в ходе операции силами второго и третьего военных округов была ликвидирована сеть поставок наркотических веществ на территорию Алжира.

Отмечается, что в результате операции были изъяты 28 центнеров готового наркотического вещества 67 кг производных для производства наркотиков.

На другом участке границы были арестованы 55 наркоторговцев. У них было изъято стрелковое оружие и 91 килограмм наркотических веществ.