Кишинёв, , 13:45 — REGNUM Экс-директору Службы информации и безопасности Василию Ботнарю предъявлено подозрение в незаконном обогащении. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что подозреваемого задержали накануне на 72 часа. Перед этим правоохранители провели обыски в четырёх его объектах недвижимости и машине.

«Бывшего директора СИБ подозревают в том, что в течение 2014 — 2019 годов, занимая несколько ответственных государственных постов, с целью сокрытия своих доходов, которые он не мог юридически обосновать, реализовал преступный план, заключавшийся в приобретении движимого и недвижимого имущества через посредников и фиктивное оформление права собственности на родственников или доверенных лиц», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Ботнаря уже допросили. Она не считает себя виновным. В ходе обысков следователи изъяли документы, мобильный телефон и планшет. После предъявления обвинения будет принято решение о мере пресечения.