Омск, , 13:45 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались девять пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM 30 марта в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как уточнили в оперативном штабе, за весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 4166 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в регионе скончались 11 ковид-пациентов.

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