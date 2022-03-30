Луганск, , 13:44 — REGNUM В результате обстрела киевскими боевиками Луганска ракетой тактического комплекса «Точка-У» погиб один военнослужащий Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 30 марта рассказала журналистам официальный представитель Генпрокуратуры ДНР Инна Семенова.

Ракетный комплекс «Точка-У» Rorsah-photo

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«В результате падения фрагментов ракеты на территории парка «Патриот» (территория бывшего аэропорта) произошло возгорание бензовоза и автоцистерны с топливом. Помимо этого, получил ранения не совместимые с жизнью военнослужащий Народной милиции ЛНР», — сказала она.

Также Семенова отметила, что запуск указанной ракеты был произведен с территории подконтрольного киевским боевикам города Северодонецк и добавила, что по поручению генпрокурора ЛНР следователи генпрокуратуры республики ведут проверку по факту обстрела ВСУ Луганска ракетой «Точка-У».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что почти 70 мирных жителей Донецкой Народной Республики погибли за 41 день эскалации из-за обстрелов украинских боевиков и еще более 810 получили ранения.