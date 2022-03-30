Калуга, 30 марта, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной Национальный экологический рейтинг регионов Российской Федерации по итогам зимы 2021−2022 годов. Калужская область заняла десятое место. Об этом 30 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Калужане на акции «Вода России»

В числе наиболее значимых экологических событий, которые были учтены при составлении рейтинга, — лидерство Калужской области в акции «Вода России» по Центральному федеральному округу, расширение границ парка-усадьбы «Бегичево» под Калугой и создание новых памятников природы, а также участие калужан в экологических конкурсах, издание тематических экосборников.

В десятку лидеров Национального экологического рейтинга вошли Тамбовская, Белгородская, Курская и Костромская области, а также Республики Алтай и Чувашия, Алтайский край, Чукотский автономный округ и город Москва.