Чебоксары, 30 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Чувашии сократилась численность населения. За год убыль составила 0,8%. Такие данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

По оценке ведомства, численность постоянного населения Чувашской Республики на 1 января 2022 года составила 1 198 429 человек, что на 9446 человек меньше уровня 2021 года. Численность населения сократилась за год на 0,8%.

В Чувашии 64,2% жителей проживает в городах, 35,8% — в сельской местности. Если в городах население растёт, то в сельской местности убывает: за год количество горожан выросло на 279 человек и достигло 769 234 жителей, количество сельчан сократилось на 9725 и составило 429 195 человек.

В Чебоксарах на начало года насчитывалось 508 100 жителей, что составляет 42,4% от общей численности населения Чувашии.