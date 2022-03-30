Москва, 30 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В разговоре президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, который состоялся 29 марта, главы государств затронули тему оплаты за российский газ в рублях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цена на газ

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«Эта тема затрагивалась в ходе вчерашнего разговора», — сказал официальный представитель Кремля, не уточнив деталей обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным о том, что рассчитываться за газ рублями невозможно.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ и Центробанку страны до 31 марта перевести расчёты за российский природный газ с недружественными странами в рубли.

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