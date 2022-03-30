Сеул, , 13:43 — REGNUM Правительство Южной Кореи активизирует консультации с США по Индо-Тихоокеанской экономической структуре (ИТЭС). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи с представителями частного сектора, прошедшей 29 марта, министр торговли Ё Хан Гу выразил мнение, что структура откроет новые возможности для страны. Он добавил, что правительство положительно рассматривает участие в ИТЭС с точки зрения стабилизации цепочек поставок и решения других торговых вопросов.

Ё Хан Гу планирует обсудить данный вопрос с торговым представителем США Кэтрин Тай 31 марта в ходе видеоконференции.

Напомним, что в октябре прошлого года администрация Джо Байдена предложила Южной Корее присоединиться к ИТЭС, которая, по мнению экспертов, призвана противостоять растущему экономическому влиянию Китая в регионе.