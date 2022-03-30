Сыктывкар, , 13:43 — REGNUM Жители Коми направили очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса, сообщает правительство республики.

Гуманитарная помощь Оmskportal.ru

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«В сборе груза приняли участие более 250 предприятий и организаций региона, а также неравнодушные граждане. Они собрали продукты питания, одежду, около 40 электрических чайников, более 10 микроволновок, постельное белье, детские вещи», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Коми.