Москва, , 13:42 — REGNUM Учебники и учебные пособия, которые использовались в украинских школах, нацеливали детей на ненависть к России. Об этом 30 марта заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов Edu.gov.ru

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Он рассказал, что специалисты министерства проанализировали более 300 учебников и учебных пособий, предназначенные для различных возрастных групп. Исследование показало, что ведётся «целенаправленная работа и выстраивание цепочки, искажающей историю и историческую правду».

«Нацеливали детей на ненависть к России целенаправленно. Мы никогда не допустим, чтобы в российских учебниках по истории, географии были искажены факты Великой Отечественной войны, нашей дружбы с Украиной, другими странами», — сказал министр.

Кравцов отметил, что Россия всегда помогала другим странам, в том числе Украине.