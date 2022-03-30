Кравцов: украинские учебники нацеливали детей на ненависть к России
Москва, 30 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Учебники и учебные пособия, которые использовались в украинских школах, нацеливали детей на ненависть к России. Об этом 30 марта заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
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Он рассказал, что специалисты министерства проанализировали более 300 учебников и учебных пособий, предназначенных для различных возрастных групп. Исследование показало, что ведётся «целенаправленная работа и выстраивание цепочки, искажающей историю и историческую правду».
«Нацеливали детей на ненависть к России целенаправленно. Мы никогда не допустим, чтобы в российских учебниках по истории, географии были искажены факты Великой Отечественной войны, нашей дружбы с Украиной, другими странами», — сказал министр.
Кравцов отметил, что Россия всегда помогала другим странам, в том числе Украине.