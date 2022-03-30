Таллин, , 13:42 — REGNUM Руководитель отдела мнений редакции крупнейшей газеты Эстонии Postimees Мартин Эхала призвал приходить на 9 мая к памятнику «Бронзовый солдат» в Таллине с цветами исключительно желтого и синего цвета.

Желтые тюльпаны Дарья Драй © ИА REGNUM

Таким образом, уверен журналист, общественность Эстонии сможет не только «перебить» возложение к памятнику традиционных гвоздик, но и напомнить об операции России на Украине и жертвах конфликта.

«Запрета на шествия и собрания 9 мая явно недостаточно — в этот день у «Бронзового солдата» нужно помянуть также всех тех, кто погиб на Украине. Только так и не иначе — все люди, для кого правда важна, должны прийти к «Бронзовому солдату» и возложить желтые и синие цветы», — написал Эхала.

Он призвал прийти с желтыми и синими цветами к памятнику сторонников такой идеи «с решимостью и спокойствием», которыми, по его мнению, обладали сторонники независимости Эстонской республики и представители эстонской общины, когда в мае 1990 года пришли к зданию Верховного Совета Эстонской СССР и прогнали от него сторонников СССР и сохранения Эстонии в его составе.