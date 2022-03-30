Черкесск, 30 марта, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В течение 2022 года в Карачаево-Черкесии появятся спортивные клубы во всех школах республики. Регион вошел в пятерку российских субъектов-лидеров по созданию школьных спортклубов.

Олимпийские виды спорта

«При плане до 2024 года создать спортивные клубы в 75% школ, республика уже достигла показателя 94%», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

В оставшихся до 100%-ного показателя девяти школах спортклубы будут созданы до конца 2022 года. В настоящее время из 176 образовательных организаций республики клубы действуют в 165 школах. Благодаря этому проекту планируется привлечь к занятиям спортом как можно больше представителей молодежи.

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