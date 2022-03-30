Джокьякарта, Индонезия, , 13:40 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отправился в Джокьякарту и провинцию Центральная Ява с рабочим визитом. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

«Я хочу осмотреть объекты международного аэропорта Джокьякарты и инфраструктуру туристических объектов в храме Боробудур», — написал президент Индонезии в Twitter.

В аэропорту Джокьякарты президент отметил дисциплинированность пассажиров в выполнении медицинских протоколов, а также проверил готовность аэропорта к наплыву пассажиров во время празднования Лебарана.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3840 носителей коронавируса.

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