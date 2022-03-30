Орел, 30 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Администрация Орла заключила контракт на завершение работ по реконструкции Красного моста, об этом сообщается в документации закупки.

Orel-adm.ru Красный мост. Орёл

Контракт заключен с ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22», стоимость работ составит 1 млрд 528 млн рублей.

Как отмечает ИА REGNUM, контракт на реконструкцию Красного моста в Орле был заключен в 2020 году с подрядчиком из Белгорода «Ремспецмост», сроком завершения работ назывался ноябрь 2022 года, однако контракт был расторгнут. Нового подрядчика орловские власти сумели найти лишь с четвёртого раза.