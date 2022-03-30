Москва, , 13:40 — REGNUM Причина возможной остановки ряда немецких производств создается самой Германией, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Каленов.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эмбарго на поставки российского газа обойдется очень дорого. Кроме того, усиливает напряженность и отказ немецкой стороны от расчетов в рублях.

Газа в хранилищах остается совсем немного, по заявлениям министра экономики ФРГ, порядка 25%. Всё это, в первую очередь, бьет по энергоемким производствам.

Так в ближайшее время могут остановить свою работу предприятия химической, сталелитейной и бумажной промышленности.

Помимо всего прочего, это повлечет и серьезные социальные проблемы, такие как сокращение рабочего времени сотрудников, а в конечном итоге и масштабное сокращение персонала», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, значительна часть немецких предприятий рискует закрыться в течение нескольких недель без российских энергоносителей.

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