Москва, 30 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Причина возможной остановки ряда немецких производств создается самой Германией, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Каленов.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Эмбарго на поставки российского газа обойдется очень дорого. Кроме того, усиливает напряженность и отказ немецкой стороны от расчетов в рублях.

Газа в хранилищах остается совсем немного, по заявлениям министра экономики ФРГ, порядка 25%. Всё это, в первую очередь, бьет по энергоемким производствам.

Так в ближайшее время могут остановить свою работу предприятия химической, сталелитейной и бумажной промышленности.

Помимо всего прочего, это повлечет и серьезные социальные проблемы, такие как сокращение рабочего времени сотрудников, а в конечном итоге и масштабное сокращение персонала», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, значительна часть немецких предприятий рискует закрыться в течение нескольких недель без российских энергоносителей.

Читайте также: В Германии предупредили о последствиях эмбарго на поставки газа из России