Ярославль, 30 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Ярославской области за два года отремонтируют 229 километров дорог за 4,4 миллиарда рублей. Об этом рассказали в Ярославской областной думе.

City-yaroslavl.ru Ремонт дороги в Ярославле

Всего на 2023 год планируется сделать 37 объектов. Продолжатся работы на дорогах Новый Некоуз — Родионово — посёлок Октябрь, Углич — Некоуз — Брейтово, будут сделаны два участка трассы Данилов — Пошехонье и отрезок дороги от Пошехонья до Гаютино. Пока что список не окончательный — его должны сформировать к 1 сентября 2022 года.

В 2024 году у властей есть планы отремонтировать участки дорог Кормилицино — Углич, Толбухино — Уткино — Спас-Виталий, Новое Село — Мышкин, Семибратово — Татищев Погост — Халдеево.

В Ярославле — в планах ремонт Ленинградского проспекта, проспектов Толбухина, Дзержинского и Машиностроителей, а также улиц Калинина, Собинова, Пионерская и Папанина.