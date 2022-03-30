Москва, 30 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Позиция России в переговорах с Украиной хорошо известна, и она не менялась. Об этом 30 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Позиция российской стороны хороша известна, она логична, имеет прочную подоснову, и эта позиция не менялась», — сказал Песков.

По его словам, переговорами занимаются профессионалы, и им нужно доверять.

«Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. А главное — здесь не должно быть место эмоциям», — добавил пресс-секретарь.