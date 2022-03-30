Самара, , 13:41 — REGNUM Рекультивацию земель рядом с селом Рождествено Самарской области, загрязненных отходами спиртового производства, намерены начать в 2023 году. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Волга Vladimir Menkov

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в областном правительстве.

Отмечается, что работы будут идти в рамках реализации национального проекта «Экология». Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете.

Сообщается, что свалка органических отходов на берегу Волги образовалась в результате многолетней работы Рождественского спиртового завода, который начал свою работу в XIX веке. В 2013 году завод был закрыт. При этом площадь загрязненной территории составляет 42,2 гектара.

План по очистке земель был включен в проект «Оздоровление Волги», который реализуется в рамках национального проекта «Экология».

На совещании были рассмотрены условия начала работ. Первый вице-губернатор — председатель правительства области Виктор Кудряшов поручил ускорить работы по оформлению земли и завершить все необходимые процедуры в трехмесячный срок.