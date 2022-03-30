Барселона, Испания, 30 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Около 20 грузовиков перекрыли движение на автостраде Ronda Litoral в Барселоне в знак протеста против роста цен на топливо, сообщает 30 марта газета Mundo.

Images Money Дорогой бензин

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Стоимость бензина и дизтоплива в Испании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне антироссийских санкций и стремления отказаться от закупок российской нефти.

Представитель Национальной платформы по защите транспорта в Барселоне Мигель Анхель Македа заявил, что протесты в стране будут продолжаться.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за антироссийских санкций цена дизельного топлива или бензина в Европе может вырасти до 4−6 евро за литр. Такое развитие событий не исключил немецкий экономист Айка Хамер.