Москва, , 13:38 — REGNUM В нынешних экономических условиях внутренний туризм будет играть все более важную роль. Более того, в условиях санкций индустрия туризма может стать одним из драйверов развития российской экономики. Об этом не раз говорил президент России Владимир Путин. При этом развитие внутреннего туризма возможно только при создании необходимой инфраструктуры, которая будет соответствовать мировым стандартам. Такие цели ставит национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который стартовал в 2021 году по инициативе российского резидента.

Туризм ИА REGNUM

26 марта Владимир Путин подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке российской экономики. В частности, существенная поддержка будет оказана туристической отрасли. Введена нулевая ставка НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. Мера поддержки коснется и владельцев уже существующих гостиниц — для них льгота будет действовать до 30 июня 2027 года.

Для новых объектов и для объектов, прошедших реновацию, нулевая ставка НДС будет действовать в течение пяти лет с момента ввода в эксплуатацию. Благодаря этой инициативе в отрасли будет поддержано комфортное отношение цены и качества услуг, появятся новые рабочие места.

Также правительство получило расширенные полномочия по упрощению разрешительных процедур в сфере строительства, в том числе, для создания туробъектов и обеспечивающей инфраструктуры — дорог, инженерных сооружений. Кроме того, может быть упрощена процедура подготовки документации по планировке территорий.

По словам заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, данные изменения снимают с инвесторов существовавшие ранее административные согласования, открывая «зеленый коридор» инфраструктурным проектам в сфере туризма.

«Оптимизация процесса межведомственного согласования при строительстве и реконструкции туробъектов, которые возводятся с участием частных инвесторов, обеспечит более оперативное и гибкое взаимодействие сторон. Что позволит не только сохранить темпы реализации действующих инвестиционных проектов, но и в среднесрочной перспективе привлечь в отрасль существенные инвестиции. Так мы поддержим инвесторов и ускорим ввод в эксплуатацию гостиниц и инфраструктуры для доступного и комфортного отдыха россиян», — отмечает Дмитрий Чернышенко.

Введение «нулевого» НДС для инвестиционного гостиничного бизнеса — это очень хорошо, потому что при большой доле персонала, заработной платы, закупок продуктов питания, мы свой НДС выплачиваем, не компенсируя ничем, сообщил корреспонденту ИА управляющий партнер Cronwell Hotels&Resorts, генеральный директор Cronwell Management Алексей Мусакин:

«Но есть и минус: лучше было бы, как ни странно это звучит, оставить не нулевой НДС, а пятипроцентный. Потому что у нас есть корпоративные клиенты, с которыми мы работаем с НДС: у них есть входящий и исходящий, и у нас. Если они не смогут свой НДС компенсировать через наш «ноль», то для них это получается некое удорожание при той же цене услуги, которую они получают у отеля. То же самое у нас: есть поставщики, которые с НДС работают и тоже желают его каким-то образом компенсировать. Мы с коллегами прикидывали, НДС в 5% был бы как раз компромиссом в таких ситуациях.

В любом случае, хорошо, что НДС не отменили, отлично, что сделали именно ставку в 0%, что это позволяет потом вернуться к другой ставке. Но самое главное — по этой ставке 0% новые объекты, которые будут строиться, они смогут возместить строительный НДС, и при этом не платить НДС пять лет после открытия. То есть, речь идет не просто об упрощённости налогообложения (тогда мы не имеем право возмещать НДС за стройку), а тут — имеем. Для новых объектов это вообще получается очень красиво».

Денис Терехов, депутат Законодательного собрания Красноярского края (фракция «Новые люди»), член комитета по спорту и туризму, является также действительным членом Русского географического общества, путешественником-кинодокументалистом. Говорит, что нам нужно совершить невозможное:

«Не за года, а за месяцы удвоить, если не утроить количество туристических объектов в стране. Уверен, «нулевая ставка» поможет этой амбициозной задаче. Проблема нехватки гостиниц, ресторанов, туристических центров остро стоит, особенно в Сибири, где расстояния огромные, людей живет не так много, как в европейской части страны, но отдыхать им тоже где-то нужно. Интерес к природным красотам Енисейской Сибири был всегда. Сейчас он особенно велик.

Я лично знаю двух крупных отечественных бизнесменов, которые еще полгода назад собирались вкладывать значительные средства (несколько десятков миллиардов рублей) в зарубежную сеть отелей. Последние две недели все разговоры у них только про Красноярские столбы, природный парк Ергаки и Плато Путорана».

Введение «нулевого» НДС для инвестиционного гостиничного бизнеса — это долгожданная мера, которая приведет к взрывному развитию отрасли. Так считает генеральный директор Курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский. По его словам, она будет способствовать как увеличению доступности отдыха для туристов, так и созданию новых популярных современных курортов по всей стране.

«Специальные ставки НДС в размере от 0% до 10% давно применяются во всех странах-лидерах мирового туризма. Благодаря этой мере «домашний отдых» имеет все возможности быть таким же качественным, как за границей, и при этом намного более выгодным по цене», — оценил меры поддержки Андрей Круковский.

Директор горнолыжного комплекса «Аджигардак» Евгений Гуревич подчеркивает дополнительный эффект от введения нулевой ставки:

«Важный момент, что сохраняется для бизнеса возможность возмещения НДС по суммам операционных расходов по введенным в эксплуатацию новым туристическим объектам. А это дает дополнительный источник финансирования расходов на начальном, самом трудном периоде эксплуатации новых объектов.

По крайней мере, это будет очень существенной помощью для развития нашего туристического объекта в Челябинске и позволит намного эффективнее выстроить бизнес и сократить срок окупаемости инвестиций в строительство объекта».

Руководитель Всесезонного курорта «Губаха» Иван Малахов ожидает притока туристов.

«Налоговые льготы помогут создать привлекательные условия инвестирования в туристические проекты и снизить цены для конечных потребителей — гостей курортов. Турпоток Губахи с 2016 года вырос почти в 3 раза. При расширении инфраструктуры для отдыха, уверен, что к нам поедет еще больше туристов», — прокомментировал Иван Малахов.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Туристы получат сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — поддержку государства.