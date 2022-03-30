Рига, , 13:34 — REGNUM

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

Комитет по правам человека ООН в Женеве возбудил дело по иску партии «Русский союз Латвии» о несоответствии реформы образования в стране Пакту о гражданских и политических правах. Об этом сообщила партия на своей странице в социальной сети Facebook.

Заявителями иска являются этнические русские, поляки, армяне, азербайджанцы, украинцы и латыши, которые принадлежат к русской лингвистической общине Латвии. Кроме заявителей (34 семьи), предполагаемыми жертвами нарушения являются еще около 70 000 семей, чьи дети обучаются по программам национальных меньшинств.

Партия сообщила, что дети заявителей обучаются в дошкольных учреждениях и в школах с первого по десятый классы, поэтому являются реальными или потенциальными жертвами «реформы». «Дети подвергаются стрессам, непосильным нагрузкам, утрачивают интерес к учебе, отстают в развитии, теряют национальную идентичность. Родители вынуждены устранять недостатки официального образования ежедневным участием в выполнении домашних заданий и привлечением репетиторов», — говорится в сообщении.

В «Русском союзе Латвии» напомнили, что принцип обучения преимущественно на родном языке и связь качества образования с использованием родного языка закреплены в ряде документов ООН, ОБСЕ, Совета Европы и Европарламента.

Относительно латвийской образовательной реформы 2018 года свое негативное мнение высказали такие договорные органы ООН, как Комитет по ликвидации расовой дискриминации (2018), Комитет по ликвидации дискриминации среди женщин (2020), Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (2021) а также специальные докладчики ООН в своих коллективных письмах (2018−2019). Реформа также подвергнута критике Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств (2018), и такими органами Совета Европы, как Комитет министров (2021), Консультативный комитет по Рамочной конвенции защиты прав национальных меньшинств (2018) и Венецианская комиссия (2020).

До конца сентября 2022 года правительству Латвии придется дать свои пояснения, сообщили в «Русском союзе Латвии».