Москва, 7 марта, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на призыв МИД Германии воздержаться от поездок в Россию, указав на опасения Берлина, что немцы приедут в Россию и поймут, что их все эти годы обманывали.

Иван Шилов ИА Регнум

«Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы», — заявила Захарова в разговоре с RTVI.

Как сообщало ИА Регнум, министерство иностранных дел Германии 7 марта настоятельно порекомендовало согражданам воздержаться от поездок в Россию. В заявлении министерство, в частности, предостерегало немцев от поездок в российские регионы, которые находятся на границе с Украиной, упомянув Белгородскую, Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край. Каких-либо обоснований таким утверждениям МИД ФРГ не привёл.

Берлин и ранее рекомендовал согражданам не ездить в Россию, но теперь в рекомендации добавили слово «настоятельно».

В ноябре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что идеологией западных стран, которым не нужно такое многонациональное государство, как Россия, стали русофобия и другие формы расизма. Позднее, в декабре 2023 года, глава государства отметил, что русофобия является одним из векторов борьбы с Москвой.