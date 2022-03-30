Омск, , 13:34 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области госпитализировали 72 пациента с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщили ИА REGNUM 30 марта в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Маски ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Омской области выявлено 203 017 носителей коронавируса, выздоровел 194 841 человек. За сутки в регионе подтверждён 171 случай заражения, список выздоровевших пополнился 383 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в регионе выявили 218 носителей коронавируса, выздоровели 409 человек.

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